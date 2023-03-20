В Екатеринбурге появится памятник учителю

В Свердловской области стартует конкурс на лучший проект памятника первому учителю, который региональные власти планируют установить уже в этом году.

«Идея принадлежит нашим учителям, которые давно выступали за увековечивание педагогического труда. Конечно, областное правительство не могло не поддержать это предложение. Эта скульптура будет напоминать, каким должен быть настоящий учитель – ответственным, преданным своей профессии, обладающим безграничным сердцем человеком», – цитирует ДИП министра образования и молодёжной политики Свердловской области Юрия Биктуганова.

Прием заявок от авторов или авторских коллективов продлится с 20 марта до 15 мая. Затем конкурсная комиссия, в состав которой войдут эксперты Уральского государственного архитектурного-художественного университета, утвердит эскизный проект, определит размеры скульптуры и материал исполнения. Итоги конкурса будут подведены не позднее 25 июня и опубликованы на сайте областного Минобразования.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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