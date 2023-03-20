В Новоуральске водитель едва не снес людей, когда вылетел на бешеной скорости на тротуар (ВИДЕО)

В Новоуральске водитель вылетел на тротуар и чуть не снес пешеходов. Сам инцидент случился 14 марта. В ДТП чудом никто не пострадал. Легковушка выехала на пешеходную зону на большой скорости, а после, судя по видео, врезалась в столб.

Иномарка вылетела на тротуар

Сейчас госавтониспекторы выясняют, по чьей вине произошла авария, потому ищут очевидцев ДТП.

Новоуральск, Владислав Тринько

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