В Новоуральске водитель едва не снес людей, когда вылетел на бешеной скорости на тротуар (ВИДЕО)

В Новоуральске водитель вылетел на тротуар и чуть не снес пешеходов. Сам инцидент случился 14 марта. В ДТП чудом никто не пострадал. Легковушка выехала на пешеходную зону на большой скорости, а после, судя по видео, врезалась в столб.
Иномарка вылетела на тротуар
Сейчас госавтониспекторы выясняют, по чьей вине произошла авария, потому ищут очевидцев ДТП.
Новоуральск, Владислав Тринько
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