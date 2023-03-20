«Это строительство новой мировой оси». Политологи о значении визита Си Цзиньпина в Москву

Сегодня начинается трехдневный визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, который прибудет в столицу по приглашению президента России Владимира Путина. По данным пресс-службы Кремля, в ходе переговоров «будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем».

Прологом встречи двух лидеров стали их статьи в государственных СМИ. Си Цзиньпин дал оценку отношениям Москвы и Пекина в публикации для «Российской газеты», а Владимир Путин написал статью для газеты «Жэньминь жибао». «Новый День» спросил политологов, какое международное значение будет иметь визит главы Китая в Россию в нынешних условиях.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко полагает, что ключевой момент встречи Путина и Си Цзиньпина – это выстраивание большой оси «незападного мира». «Здесь показательно недавнее достижение компромисса и налаживание отношений между Саудовской Аравией и Ираном при посредничестве Китая. Я думаю, что это как раз идея усиления незападного мира, недопущения западной гегемонии, в первую очередь, гегемонии США. Это то, что объединяет сегодня Россию и Китай. При этом понятно, что у России ситуация более жесткая, поэтому Путин в своей статье позволяет более жесткую риторику. Риторика Си Цзиньпина более сдержанная. Это можно видеть на примере отношения к роли ООН. Путин достаточно скептичен к этой организации, а Дмитрий Медведев вообще в своем свежем стиле очень жестко о ней высказался. Си Цзиньпин, тем не менее, говорит об ООН-центричной международной политике. В целом, логика статьи Путина, если убрать все вежливые заходы, примерно такая: если разберутся с нами, то дальше возьмутся за вас. Поэтому в интересах Китая сегодня помочь России для противостояния США», – поделился мнением эксперт.

Профессор кафедры политических наук департамента социологии и политологии УрФУ Анатолий Гагарин подчеркнул, что приезд председателя КНР проходит по разряду государственного визита, а это высшая форма взаимодействия между руководителями стран.

«Если проанализировать статьи, то оба лидера отмечают формат взаимоотношений между Китаем и Россией как образец диалога между государствами. Сейчас эти межгосударственные отношения выходят на новый уровень развития. И Путин, и Си Цзиньпин говорят, что необходимо построить многополярный мир. По сути, их переговоры закрепляют основы движения к многополярному миру, в котором будет отправлено в отставку прежнее доминирование США. По крайней мере, об этом будет заявлено. Полагаю, что вслед за этим визитом последуют заявления других лидеров государств, которые ждут официального закрепления нового курса на строительство многополярного мира. Поэтому за визитом Си Цзиньпина в Москву смотрят внимательно везде: и наши друзья, и наши враги», – отметил собеседник агентства.

По мнению политолога Константина Калачева, визит Си Цзиньпина в Россию показывает намерение Китая играть более серьезную международную роль.

«Это определенный вызов – с учетом той ситуации, в которой сейчас находится Россия и ее лидер, и это вызов коллективному Западу. Сейчас Китай хотел бы биполярного мира. Потому что все эти разговоры про многополярность – это, безусловно, разговоры в пользу бедных. Реально все движется в сторону биполярного мира, где былое место СССР занимает Китай как старший брат России и других государств. Пекин хотел бы показать эффективность своей дипломатии на примере миротворца. Не так давно в китайских СМИ, в том числе в газете «Жэньминь жибао» были публикации на тему отношений с Украиной. Китай хочет показать, что может эффективнее, чем западные страны, решать проблемы. Если говорить о значении визита главы КНР, то, прежде всего, будут затронута тема экономических отношений. Россия нужна Китаю как источник ресурсов, а Китай нужен России для обеспечения технологического суверенитета, источник замещения товарных позиций, которые РФ потеряла из-за санкций и как рынок сбыта углеводородов. Эта встреча демонстрирует глубокие связи между двумя лидерами. Китай протягивает руку Владимиру Владимировичу, вопрос только в том, что захочет Китай взамен», – заключил эксперт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»