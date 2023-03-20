На этой неделе на Урале будут работать передвижные пункты флюорографии

На этой неделе в Екатеринбурге и Березовском будут работать мобильные пункты флюорографии Областного медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний.

Как сообщили в ДИПе, график выездов комплекса такой:

Екатеринбург

– 20 и 21 марта с 9:00 до 14:00 на ул. Вайнера, 34б (возле зданий регионального Минздрава и ТРЦ «БУМ»);

– 22 и 23 марта с 10:00 до 20:00 на ул. 8 Марта, 149 (возле центрального входа в ТРЦ «Мегаполис»);

– 24 марта с 10:00 до 20:00 на ул. Бебеля, 166 (возле благотворительной столовой).

Берёзовский – 25 марта с 10:00 до 20:00 ул. Гагарина, 20 (возле ТРЦ «Яблоко»).

Диагностика в ходе массовой акции доступна всем желающим старше 15 лет. Благодаря тому, что в составе бригады работает врач-рентгенолог, результат обследования выдаётся сразу после его прохождения. Современный цифровой аппарат даёт минимальную лучевую нагрузку (в 10-15 раз ниже аналогового оборудования), при этом качество снимка в несколько раз лучше. Напомним, что исследование органов грудной клетки способно выявить различные заболевания бронхолёгочной системы, в том числе злокачественные новообразования и туберкулёз, на самых ранних стадиях. В 2023 году передвижной флюорограф начал выезды с середины февраля – за это время бригада медиков обследовала почти 500 уральцев, из них восемь человек были отправлены на дообследование с подозрением на туберкулёз.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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