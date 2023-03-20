Сегодня день весеннего равноденствия. С завтрашнего дня световой день начнет прибывать, ночи будут, соответственно, короче. В этом году весеннее равноденствие наступает 20 марта в 21:25 по Гринвичскому времени, то есть в Екатеринбурге фактически это произойдет в 02:25 21 марта.

В культурах многих народов этот день имеет особое значение – победу весны над зимой, добра над злом, во многих религиях и верованиях в день весеннего равноденствия проводятся ритуалы. От этого дня отсчитывается и дата празднования Пасхи у христиан – в воскресенье после первого весеннего полнолуния (весна в данном случае считается не календарная, а астрономическая), причем из-за разности календарей католики и православные празднуют Христово Воскресенье в разные дни, в этом году адепты Римско-католической церкви празднуют Пасху 9 апреля, а верующие Русской православной – 16 апреля.

Екатеринбург, Елена Сычева

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