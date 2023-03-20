У заболевших ОРВИ в Свердловской области чаще всего находят коронавирус

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области вновь выросла на 8,5% – за прошлую неделю зарегистрировано 28,5 тысячи случаев. Чаще всего при лабораторных исследованиях подтверждают коронавирус (15% всех проб). Также среди возбудителей выявлены вирусы гриппа В, риновирусы и другие.

«Заболеваемость опустилась ниже среднемноголетнего уровня на 7,6%. В общей структуре 43% заболевших – дети», – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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