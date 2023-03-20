За инвестиции в детсады и школы дадут налоговые льготы

Компании, которые вкладывают деньги в строительство детских садов и школ, будут освобождаться от уплаты налога на имущество организаций. Соответствующий законопроект внесло в заксобрание областное правительство. Льготу получат организации, передавшие в пользование школам и детским садам объекты недвижимости, в строительство или реконструкцию каждого из которых вложено не меньше 100 млн рублей (бюджетные деньги не считаются).

Льготы будут распространяться не на все имущество организации, а только на то, что будет использоваться для нужд образования и будет введено в эксплуатацию после 31 декабря 2023 года. В образовательном учреждении должно заниматься не менее 50 детей. Срок предоставления льготы – 5 лет. В пояснительной записке говорится, что введение этой льготы позволит:

1) усовершенствовать механизмы стимулирования инвестиционной деятельности по строительству школ и детских садов, имеющих современное технологичное оснащение;

2) повысить доступность услуг дошкольного, начального, среднего общего образования в связи с повышенной потребностью в таких услугах в местах массовой застройки.

Объем выпадающих доходов на период с 2024 по 2028 год оценивается в 104 млн рублей. При этом объем инвестиций, направленных на строительство образовательных учреждений, составит, по предварительной оценке, более 1,5 млрд рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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