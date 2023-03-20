Екатеринбургские депутаты засекретят данные о своих доходах

В Екатеринбургскую думу внесен проект поправок, разрешающий депутатам не публиковать декларации о доходах и имуществе на сайте ЕГД. Вопрос будет рассмотрен завтра на заседании думской комиссии по безопасности. Докладчиком выступит депутат Сергей Воронин.

В пояснительной записке к документу указано, что изменения вносятся в связи с вступлением в силу ФЗ-12 от 6.02.2023. Новый закон позволяет с 1 марта не публиковать сведения о доходах депутатов Госдумы и членов Совфеда РФ – информация будет подана в обезличенном виде. Ранее аналогичное решение приняли депутаты заксобрания Свердловской области.

Если Екатеринбургская дума одобрит предложенные поправки, то на сайте ЕГД больше не будут публиковаться отчеты о доходах всех муниципальных депутатов, в том числе спикера и вице-спикера думы, которые работают на постоянной основе и получают зарплату из бюджета.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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