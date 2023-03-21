Грузовик снес мост на ЕКАДе. Пострадал водитель (ФОТО)

Сегодня около 02:20 возле развязки по направлению к Ганиной Яме грузовик «Скания» зацепился кузовом за пешеходный мост.

Как сообщили в городском ОГИБДД, от удара мост сошел с опор и упал на проезжую часть. Пострадал водитель грузовой машины – 45-летний мужчина со стажем вождения 15 лет. Он госпитализирован с переломом ребер.

Мужчина пояснил, что возле моста у полуприцепа резко открылся кузов, в результате чего произошло столкновение. Составлен административный протокол по ст. 12.33 КоАП РФ – повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений.

На месте происшествия работали наряды Госавтоинспекции, которые перекрыли аварийный участок и обеспечили движение в объезд. В 6 часов утра конструкцию моста убрали, движение по ЕКАД восстановлено в обе стороны.

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга начала проверку по факту ДТП. Будут запрошены документы о техническом состоянии автомобиля «Скания», будет установлено, проходил ли он техосмотр перед выходом в рейс. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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