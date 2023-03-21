Сегодня в Северке ФСБ будет весь день ловить террористов

Сегодня с 11:00 до 17:00 в поселке Северка под Екатеринбургом пройдут антитеррористические учения с практическим развертыванием сил и средств оперативной группы.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области, в мероприятии примут участие сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб и представители органов исполнительной власти. В ходе учения будут отработаны меры ситуационного реагирования на террористические угрозы.

Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учения. В случае необходимости оказывать содействие представителям силовых структур.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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