В Екатеринбурге открылся православный образовательный форум

В Екатеринбурге сегодня начался Всероссийский образовательный форум Всемирного русского народного собора. Его открыл митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, который также возглавляет отдел образования и катехизации РПЦ. По решению ВРНС, теперь образовательные форумы Собора будут проводиться в Екатеринбурге, а, например, посвященные демографии – в Краснодаре и Ставрополе.

На форуме сегодня обсуждают, в первую очередь, как реализовать президентский указ, который утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. А кроме того, актуальные вопросы в сфере образования. Например, одна из секций будет посвящена формату единого госэкзамена – нуждается ли он в трансформации или проще будет упразднить эту систему.

Также на форуме обсудят законодательные пробелы, связанные с семейным образованием, переход к цифровой образовательной среде и другие вопросы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»