В Екатеринбурге задержали неудачливого грабителя банка (ФОТО)

В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в разбойных нападениях на банки. По версии следствия, екатеринбуржец дважды пытался совершить ограбление, но оба раза неудачно.

Так, первое нападение произошло 8 октября 2022 года в банковском отделении на проспекте Космонавтов. Подозреваемый зашел в помещение и стал угрожать сотрудницам офиса предметом, похожим на пистолет, требуя отдать деньги. Но заметив, что менеджеры нажали тревожную кнопку, мужчина спешно ретировался с пустыми руками.

Спустя месяц, 17 ноября 2022 года, он вновь попытался ограбить тот же банковский офис. Мужчина также угрожал сотрудникам чем-то вроде пистолета и требовал отдать ему наличные, а затем сбежал, когда ему показалось, что кто-то из служащих нажал тревожную кнопку.

В марте 2023 году сотрудники полиции разыскали горе-грабителя. Им оказался ранее несудимый 25-летний местный житель. Мужчина написал явку с повинной. Полицейские подозревают его в причастности еще к одному аналогичному эпизоду нападения в Октябрьском районе. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

По решению суда мужчина находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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