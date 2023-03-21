В честь 300-летия Екатеринбурга в музее истории проведут мастер-класс по клоунаде (ФОТО)

В музее истории Екатеринбурга в честь 300-летия города и Дня смеха пройдет исторический фестиваль с мастер-классом по клоунаде, чтением сатирических журналов и представлением театра кошек.

Фестиваль «Не будите юбиляра, или День хорошего настроения» состоится 1 апреля и будет посвящен одновременно 300-летию Екатеринбурга, истории и юмору. Основной площадкой станет главное здание на Карла Либкнехта, 26, куда можно отправиться всей семьей. Детям покажут спектакль «Шло по улице окно» и представление театра кошек, а также устроят дефиле ретро-игрушек.

Для более взрослых посетителей откроют выставку карикатур от известного мастера жанра Максима Смагина, проведут пешеходную экскурсию с историческими анекдотами. Желающие смогут полистать сатирический журнал «Товарищ Терентий», который выходил в Екатеринбурге в начале XX века. А еще пройдет «сазкобаттл»: научный сотрудник МИЕ Вячеслав Печняк и пермский фольклорист Марина Крысова будут по очереди рассказывать сказки с самыми разными сюжетами.

Мастер-класс по клоунаде устроят на другой площадке музея – в кластере «Л-52» (Ленина, 52). Кроме этого, импровизаторы и комики проведут здесь стендап-шоу «Открытый микрофон» – только для взрослых (21+).

Третьей площадкой станет Дом Метенкова, где будут собирать вещи и корма для животных.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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