В пожаре под Екатеринбургом в приюте сгорели около 100 животных (ФОТО)

Этой ночью в приюте для животных «Надин Ковчег» произошел крупный пожар. Сгорели все жилые помещения, вольеры, домики кошек. В огне погибла половина животных. Предварительно причиной пожара могло стать короткое замыкание проводки в вагончике для приготовления еды.

«Новому Дню» владельцы приюта сообщили, что сегодня к ним приехали на помощь волонтеры, чтобы сделать уборку после пожара. Сейчас приют нуждается в помощи от неравнодушных граждан.

«Очень нужен сухой корм, так как еды вообще нет. Нужны большие мешки и строительные мешки, строительные инструменты: шуруповерт, саморезы, пилы, гвозди, молотки, перчатки. Одеяла, подушки, пледы – любой текстиль. Медикаменты: бепантен спрей, тирамицин, любые лекарства, которые нужны для лечения ожогов у животных», – говорят там.

Всю информацию и контакты владельцев приюта можно найти в посте.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»