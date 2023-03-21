Счетная палата нашла у Свердловской области «ненужные» кредиты

Правительство Свердловской области брало кредиты даже тогда, когда в этом не было острой необходимости. К такому выводу пришли аудиторы из Счетной палаты РФ по итогам контрольного мероприятия.

В отчете СП сообщается, что власти ряда регионов, в том числе – Свердловской области, брали банковские кредиты «при наличии значительных объемов средств регионального бюджета, размещенных на банковских депозитах, а также остатков средств на едином счете регионального бюджета, то есть в те периоды, когда не было необходимости привлекать заемные средства». Об этом говорится в отчете, размещенном на сайте Счетной палаты.

Аудиторы приводят пример: 29 января 2021 года регион взял кредит на 6,5 млрд рублей (1 млрд рублей – под 5,02375 % годовых, 5,5 млрд рублей – под 5,05 % годовых). При этом в период с 29 января 2021 по 3 марта 2021 года остатки на счетах регионального бюджета и объем средств, размещенных на банковских депозитах, составляли не менее 13 млрд 700,4 млн рублей. Кредиты были погашены 2 и 3 марта 2021 года.

Также Счетная палата отмечает, что Свердловская область не выполнила условия заключенных в 2020 году допсоглашений с федеральным Минфином. Речь шла о сокращении дефицита регионального бюджета, доли общего объема государственного долга и доли рыночных заимствований. Невыполнение этих условий привело к досрочному возврату бюджетных кредитов на сумму в 905,0 млн рублей. Кроме того, в 2017-2021 гг. в Свердловской области расходы на обслуживание государственного долга выросли на 38,6 %.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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