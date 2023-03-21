Инфляция в Свердловской области – выше, чем в среднем по УрФО и России

По итогам февраля инфляция в Свердловской области снизилась до 11,3%. Но это все равно выше, чем в среднем по УрФО (9,28%) и по России (10,99%). Больше всего росли тарифы на коммунальные услуги, а еще цены на авиабилеты, путевки и отели.

По данным Уральского главного управления Банка России, в феврале услуги в Свердловской области стоили на 15,23% больше, чем в феврале 2022 года (в январе годовая инфляция была ниже – 14,67%). Ощутимее всего подорожали сферы ЖКХ и пассажирского транспорта.

«Авиакомпании перенесли в цены билетов возросшие расходы на содержание и обслуживание авиапарка. Рост спроса на отдых внутри страны привел к тому, что быстрее росли цены как на поездки на Черноморское побережье России, так и на проживание в гостиницах Среднего Урала», – уточнили в пресс-службе главного управления.

Цены на продукты росли, но медленнее, чем в предыдущие месяцы (+8,83% к февралю прошлого года после январских 9,16%). В частности, макароны подешевели, цены на гречку, овсянку и перловку снижались быстрее, чем в прошлом году, а рост цен на хлебобулочные изделия замедлился.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары снизил темп, составив 10,85% после 12,00% в январе. Эксперты связывают это со снижением активности покупателей.

«В первую очередь замедление инфляции в сегменте непродовольственных товаров вызвано сдержанной потребительской активностью. В условиях общей неопределенности жители области придерживаются консервативного поведения», – отмечает экономист Уральского ГУ Банка России Олег Оборин.

Кроме того, бизнесмены смогли адаптироваться к новым условиям, наладить поставки, в том числе в рамках параллельного импорта, поэтому скопились запасы отдельных товаров.

«Поэтому, несмотря на некоторое ослабление рубля, замедлился годовой рост цен на бытовую технику и электронику, ускорилось удешевление смартфонов, смарт-часов, ноутбуков и телевизоров. Переориентация на новых поставщиков обусловила позитивные явления и на рынке легковых автомобилей. Там появилось больше машин азиатских марок, это замедлило рост цен на новые иномарки и сопутствующие им товары, например, автомобильные шины», – сообщили в ГУ Банка России.

По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции в целом по стране временно опустится ниже 4% за счет эффекта высокой базы весны прошлого года (тогда, напомним, все резко подорожало). Во втором полугодии этот показатель несколько повысится.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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