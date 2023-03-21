В Екатеринбурге неизвестные обстреляли трамвай (ВИДЕО)

В Екатеринбурге на улице Московской неизвестные обстреляли трамвай маршрута № 27. Инцидент случился накануне вечером, пишет Е1.

В Екатеринбурге обстреляли трамвай

В Гортрансе подтвердили, что в какой-то момент стекла трамвая треснули и посыпались. Данный инцидент попал на камеры, которые установлены в салоне. По данным пресс-службы мэрии, после произошедшего Гортранс обратился в правоохранительные органы.

«Сообщение о повреждении стекол в трамвае поступило в отдел полиции № 5 УМВД России по г. Екатеринбургу. На место выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время информация о том, что повреждения транспорту причинены с использованием какого-либо оружия, не подтверждается. Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято обоснованное решение», – прокомментировали в УМВД Екатеринбурга.

Видео предоставлено Гортрансом

Екатеринбург, Владислав Тринько

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