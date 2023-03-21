Екатеринбуржец отсудил у автосалона деньги за машину, которую ему продали незаконно

Свердловский областной суд поставил в точку в споре жителя Екатеринбурга и псковского автосалона АО «Автосалон I».

Как сообщили в пресс-службе суда, в октябре 2021 года мужчина купил там машину Skoda Yeti 2013 года выпуска за 835 тысяч рублей. Поставить автомобиль на учет не удалось: выяснилось, что на него наложен арест по исполнительному производству.

В марте 2022 года покупатель обратился в автосалон с требованием расторгнуть договор и вернуть ему деньги, но это сделать не удалось. Тогда мужчина подал иск в Орджоникидзевский районный суд.

В суде выяснилось, что в 2018 году автомобиль за несколько месяцев сменил трех собственников и в итоге был продан АО «Автосалон I», но в 2021 году Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга признал все предшествовавшие договоры купли-продажи спорного авто незаконными и арестовал иномарку для возвращения ее первой владелице – гражданке Ивановой.

Екатеринбуржцу, который купил машину последним, удалось возместить свои убытки. Выиграть дело ему позволил пункт договора с автосалоном, согласно которому продавец гарантировал юридическую чистоту транспортного средства. В случае нарушения этого пункта у покупателя возникало право на одностороннее расторжение сделки. Автосалон обязали выплатить мужчине 835 тысяч рублей – стоимость автомобиля, неустойку – 34 196 рублей, компенсацию морального вреда – 20 тысяч рублей, штраф – 444 598 рублей, расходы на оплату юридических услуг – 17 596 рублей, всего 1 351 390 рублей. Истец в свою очередь обязан за свой счет вернуть автомобиль в псковский автосалон.

Ответчик обжаловал решение в вышестоящей инстанции. Областной суд оснований для изменения решения не нашел.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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