Более 50 дизайнеров представят свои коллекции на Неделе моды в Екатеринбурге

С 3 по 9 апреля в Екатеринбурге пройдет традиционная Неделя моды. Площадкой станет Уральский центр развития дизайна.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в рамках проекта планируется большая программа, направленная на развитие индустрии моды для профессионалов и начинающих специалистов. Свои коллекции покажут более 50 дизайнеров. Бренды представят профессионалы уральской школы, модельеры из других регионов России, а также из стран ближнего зарубежья: Беларуси, Киргизии, Узбекистана.

Ожидается, что показы посетят более 3000 гостей, в числе которых специалисты индустрии моды, стилисты, представители деловой элиты и дипломатического корпуса, блогеры.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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