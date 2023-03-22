Из Екатеринбурга возобновляют рейсы в Волгоград

С 30 марта авиакомпания NordStar будет летать из Екатеринбурга в Волгоград. Пока в расписании один рейс в неделю – по четвергам.

«Рейсы запланированы на самолетах Boeing 737-800 один раз в неделю по четвергам. Вылет из Екатеринбурга в 16:30, прибытие – в 17:00. Отправление из Волгограда в 18:30, прилет в Кольцово в 22:50», – сообщили в пресс-службе Кольцово.

Полеты в Волгоград выполнялись из Екатеринбурга до декабря 2022 года. По данным Кольцово, за прошлый год пассажиропоток по направлению превысил 15 тысяч человек, что говорит о его популярности.

По данным системы бронирования авиакомпании NordStar, цены на билеты в одну сторону начинаются от 5645 рублей (только ручная кладь).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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