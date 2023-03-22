Екатеринбуржцы продолжают гулять по льду Городского пруда, рискуя жизнями

Сотрудники МЧС только за вчерашний день поймали несколько нарушителей, которые решились выйти на тающий лед Городского пруда в Екатеринбурге. Людей не останавливают даже широкие полыньи, которые видны с берега.

«На поверхности льда уже появилась вода. Это значит, что он тает не только снизу, но и сверху. Сейчас толщина льда составляет 40 сантиметров. Многим кажется, что это достаточно, чтобы выдержать вес человека. Но структура льда резко меняется, он становится рыхлым и напитан водой. Сейчас очень опасно находится на таком льду», – рассказал сотрудник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Свердловской области Николай Главатских.

По его словам, по периметру Городского места расставлены запрещающие знаки, но люди продолжают выходить на лед. Нарушителям грозит штраф до 5 тысяч рублей. Но самое главное – они рискуют своими жизнями ради нескольких сэкономленных минут.

Во время рейда на набережной пруда спасатели разъясняли горожанам, как обезопасить себя, и рассказали о способах оказания первой помощи пострадавшим.

«Если вы стали свидетелем, как человек провалился под лед, сначала необходимо позвонить по номеру 112 и сообщить о происшествии в экстренные службы. Далее, если вы уверены в своих силах, знаете, как поднять тонущего человека из полыни и рядом есть люди, которые могут вас подстраховать, тогда можете попытаться оказать помощь», – пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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