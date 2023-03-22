Узбекистан будет поставлять на Урал продукцию для IT, костюмы и вино

За прошлый год товарооборот между Свердловской областью и Узбекистаном вырос на 50%. Уральская делегация на днях побывала в Средней Азии: чиновники, дипломаты и коммерсанты решали, в каком направлении развивать сотрудничество в эпоху тотальных санкций. В первую очередь стороны планируют развивать торговлю текстилем. По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина, сейчас в торговле с Узбекистаном большую долю занимают фрукты и овощи и никаких предпосылок для снижения оборотов торговли нет. Но понятно, что в будущем вырастет объем поставок текстиля – недружественные страны перестали поставлять в Россию текстиль, нишу надо закрывать.

«Из-за геополитической ситуации освобождаются ниши, наши предприниматели активизируются, чтобы замещать их. Сейчас мы работаем над созданием торгового дома, откуда продукция будет экспортироваться в другие регионы. В приоритете – текстиль и сельхозпродукция. Я одеваюсь в производимую Узбекистаном продукцию. Мы работаем над тем, чтобы костюмы, и мужские, и женские, поступали на рынок Свердловской области. Для примера: Hugo Boss шьет свою продукцию в Намангане, и качество ее хорошее», – рассказал генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов.

«У нас есть сеть розничных магазинов, мы продаем ткани уже 30 лет. Продаем ткани, махровые изделия, постельное белье, халаты. Хотелось бы популяризировать товары узбекского производства. Качества ткани очень хорошее, хорошее крашение. Если лет 10 назад ткани выгорали, скатывались, то теперь качество очень хорошее», – заметила директор предприятия по производству текстильных изделий в Екатеринбурге Флюра Зинчук.

Хатамов также отметил, что Узбекистан производит качественную воду и вино, которое может посоперничать с французским.

Третье направление – это туризм. Как отметил Хатамов, из Екатеринбурга в Ташкент ежедневно улетает порядка 10 рейсов, в Узбекистане есть туристические буклеты на русском, русскоговорящие гиды. Он предложил отправлять в Среднюю Азию школьников на каникулы, правда, не в июле, когда здесь слишком жарко. Генконсул заверил, что вся необходимая инфраструктура есть.

Еще одно направление, над развитием которого сейчас идет работа, – IT-технологии. В России сильные айтишники, и Узбекистан планирует организовать сюда поставки необходимого для работы. Этот вопрос находится на стадии проработки, пока стороны не называют даже типы изделий, это коммерческая тайна.

Екатеринбург, Светлана Иванова

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