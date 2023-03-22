Больше половины екатеринбуржцев считают недопустимым работать в отпуске

Больше половины людей в Екатеринбурге (55%) считают работу из отпуска недопустимой. Такие результаты показал опрос пользователей сервиса «Авито. Работа».

42% людей в Екатеринбурге во время отпуска не проверяет рабочую почту и чаты, еще 25% не отвечают на звонки. Больше всего специалистов, склонных к полному трудовому детоксу, – в медицине. Так, 44% российских медиков не читают сообщения на электронной почте и еще 25% не отвечают на звонки коллег. На втором месте – работники промышленных предприятий: здесь таких 43% и 23% соответственно. На третьем – представители сферы транспорта и логистики (37%). Многие профессии в этих сферах связаны с постоянным общением с людьми и высокими психологическими нагрузками, поэтому на отдыхе люди стараются полностью отключаться от рабочих задач.

«Для большинства отпуск – время, которое они посвящают себе и семье. Такие люди считают работу во время отдыха неприемлемой и полностью отключаются от рабочих задач. Тем не менее обратная привычка часто зависит от специфики работы. Кроме того, в образовании длинный отпуск, например, почти всегда привязан к летним каникулам, в сезонных сферах – к низкому сезону. Медики, напротив, часто отдыхают короткими периодами», – комментирует Артем Кумпель, управляющий директор «Авито. Работы».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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