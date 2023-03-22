Четверо депутатов гордумы заседают сегодня в наркологии

Четверо депутатов городской думы Екатеринбурга заседают сегодня в Областной наркологической больнице. Это Константин Киселев, Анастасия Немец, Андрей Пирожков и Сергей Боярский. Здесь они проводят выезд постоянной комиссии по соцзащите населения. С докладом выступает главный нарколог Свердловской области Олег Забродин. Он, в частности, рассказал, что в Екатеринбурге отмечается рост заболеваемости наркоманией в 2022 году по сравнению с 2020 годом, в том числе среди подростков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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