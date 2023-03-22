В Екатеринбурге стали чаще умирать от наркотиков

В Екатеринбурге выросло число смертельных отравлений наркотическими веществами. Об этом рассказал главный нарколог Свердловской области Олег Забродин. По данным бюро судебно-медицинской экспертизы региона, в прошлом году показатель составил 375 человек на 100 тысяч населения. Годом ранее было 314 случаев на 100 тысяч, а в 2020-м – 228 случаев на 100 тысяч населения.

По словам Забродина, аналогичная тенденция прослеживается и в Свердловской области в целом. Начиная с 2018 года число смертельных отравлений наркотиками растет.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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