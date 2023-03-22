Дом с фасадом из солнечных панелей, строящийся в Академическом, заявлен на премию 100+Awards

Основной застройщик Академического района заявился на участие во всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+Awards. Новый дом в квартале «Олимпика», обшитый солнечными панелями, поборется в номинации «Лучшее инженерное решение объекта строительства». Энергоэффективные технологии позволят будущим жильцам экономить на общедомовых тратах до 150 тысяч рублей в год.

Новый энергоэффективный дом (уже не первый в Академическом) АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») строит рядом с Преображенским парком в квартале «Олимпика». Блок 12.8 отличается не только стильным панорамным остеклением, но и солнечными панелями на фасаде. Эти пластины «собирают» электромагнитное излучение солнца и преобразуют его в электрический ток. Затем энергия передается в сеть многоквартирного жилого дома для освещения мест общего пользования. По данным специалистов, солнечный фасад сможет вырабатывать около 37 тысяч киловатт-часов в год, за счет чего в весенне-летний период будет замещаться до 30% общедомового потребления электроэнергии, а в осенне-зимний период – до 15%. Это позволит жильцам ежегодно экономить более 150 тысяч рублей на общедомовые нужды.

Такие облицовочные солнечные панели – единственное на сегодня в России решение для фасадов с функцией выработки электроэнергии. При проектировании дома в «Олимпике» застройщик произвел расчеты, чтобы выбрать оптимальный вариант размещения – на парапете блока дома 12.8 с южной и юго-западной стороны. Это позволит максимально использовать энергию солнца в течение светлого времени суток. Кроме традиционного черного цвета, солнечные панели представлены в бежевом оттенке и гармонично продолжают архитектурную линию фасада.

Энергоэффективные дома – один из важнейших трендов строительства жилья в Академическом районе Екатеринбурга. Застройщик АО СЗ «РСГ-Академическое» внедряет современные экологичные решения, которые помогают рационально использовать ресурсы, а жителям в дальнейшем – экономить на коммунальных платежах. В экспериментальном режиме ранее технология успешно реализована в доме на Мехренцева, 36, где солнечные панели расположены на крыше многоквартирного дома.

Добавим, что всероссийская инженерно-архитектурная премия 100+Awards, на победу в которой претендует основной девелопер Академического района, учреждена в рамках крупнейшего международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild. Премию еще называют «российским инженерным Оскаром». Победители станут известны на форуме, который пройдет 3-6 октября в Екатеринбурге.

Фото АО СЗ «РСГ-Академическое»

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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