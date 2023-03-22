Нарколог назвал самые смертоносные вещества

В Екатеринбурге большинство смертельных отравлений наркотиками происходит из-за передозировки героином и его синтетическим аналогом метадоном. Это вещества опийного ряда. «Происходит угнетение дыхательного центра, и это становится причиной смерти», – сказал главный нарколог УрФО Антон Поддубный.

Также, по словам специалиста, в Екатеринбурге есть проблема с распространением среди молодежи мефедрона, который называют клубным наркотиком. «Его научились изготавливать здесь, полицейские регулярно закрывают подпольные лаборатории», – отметил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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