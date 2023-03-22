В популярных санаториях Урала заканчиваются места на майские праздники и лето, несмотря на цены

В популярных санаториях Свердловской и Челябинской областей заканчиваются места на майские праздники и июль. Несмотря на цены от 50 тысяч рублей за неделею, номера забронированы.

Как рассказали жители Свердловской области, в санатории «Ленёвка» нет мест ни на май, ни на начало июня. В июле получится забронировать только отдельные даты и номера: например, люксы на семью из трех человек – от 70 тысяч рублей за неделю (питание + проживание, без лечения).

В другой здравнице – «Обуховском» – свободных мест больше. На майские, например, есть номера «стандарт» за 37 тысяч рублей на 4 ночи (3-7 мая) и «люкс» – от 50 тысяч рублей. Неделя в мае обойдется в 56 тысяч рублей минимум, в июле – от 68 тысяч рублей.

В челябинском «Увильды» на майские праздники забронирован уже весь номерной фонд. На июль еще есть варианты, но их мало. Июнь более-менее свободен: за неделю придется заплатить минимум 77 тысяч рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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