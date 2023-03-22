Сотрудники Уралвагонзавода написали больше тысячи писем участникам СВО

Сотрудники Уралвагонзавода и их родные написали более тысячи писем участникам специальной военной операции в рамках патриотической акции «Письмо бойцу», которую проводит Музей Победы совместно с Министерством обороны России.

Сегодня представители концерна «Уралвагонзавод» передали эти письма в Музей Победы, откуда они через Главное военно-политическое управления Вооруженных сил РФ будут отправлены в действующие воинские части.

«Уралвагонзавод в силу своего статуса и легендарной истории не мог не присоединиться к акции главного военного музея страны – Музея Победы. Более четырех десятков предприятий Концерна собрали свыше тысячи писем участникам СВО. Их писали не только сотрудники, но и их жены, дети, бабушки и дедушки. Кроме того, на самих предприятиях есть давняя и славная традиция – производимая военная техника комплектуется такими письмами, посланиями и иконами. И мы не раз получали ответные письма от бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО», – рассказали представители концерна «Уралвагонзавод».

«Безусловно, для Музея Победы очень важно, когда мы видим отклик на наши акции. Особенно нам приятно, что к акции «Письмо бойцу» присоединились и представители такого крупнейшего завода в России. Уралвагонавод – завод, который в годы Великой Отечественной войны выпускал танки, благодаря которым была достигнута Победа. И вдвойне приятно, что сотрудники поддержали нашу акцию», – отметил координатор акции, помощник директора Музея Победы Андрей Широков.

Партнерство концерна и Музея Победы продолжится. «В ближайшее время мы планируем подписать соглашение о сотрудничестве, и волонтеры Уралвагонзавода примут участие в работах по реновации экспонатов филиала Музея Победы – музея «Г.О.Р.А.», которые были выпущены на УВЗ. У нас уже огромное количество добровольцев, желающих принять участие в этом проекте», – добавили представители концерна «Уралвагонзавод».

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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