В поселке под Екатеринбургом водитель грузовика снес кусок стены мемориала и уехал (ФОТО)

В поселке Кедровка водитель грузового автомобиля сломал одну из стен комплекса «Памятник в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945». Об этом местная администрация рассказала в своем паблике во «ВКонтакте». По их данным, авария произошла накануне утром.

Сам комплекс находится на балансе БМАУК «Парк культуры и отдыха г. Березовского». Его директор Кирилл Чердынцев сообщил «Новому Дню», что вчера было написано заявление в полицию. Предположительный ущерб – около 50 тысяч рублей, но более точно будет известно после экспертной оценки.

Сейчас необходимо найти виновника аварии, добавил Кирилл Чердынцев. По его версии, грузовик ехал со строительным мусором на полигон ТБО. Эти данные также были переданы полицейским. Чердынцев ищет очевидцев аварии.

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