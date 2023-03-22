Потенциальных наркоманов заставляют лечиться через суд

Уральские суды все чаще выдают требования к правонарушителям, чтобы те встали на учет у наркологов и прошли лечение. Такое бывает, например, когда сотрудники ГИБДД задержали человека в состоянии алкогольного или наркотического опьянения за рулем. Или когда полицейские задержали человека с запрещенными веществами – в небольшом количестве, которое не является основанием для уголовного дела, но достаточном, чтобы человека по решению суда отправили под наблюдение специалистов.

«Решение суда в таких случаях обязывает пройти тестирование, а также лечение, реабилитацию или профилактику, в зависимости от ситуации. Так у человека возникает обязанность прийти к наркологу, и врач в ходе первичного приема выносит заключение. В 95-99% врачи ставят «синдром зависимости» или «пагубное потребление с вредными последствиями». Это официальные диагнозы. Но в обоих случаях человек в течение года находится на диспансерном наблюдении, раз в месяц приходит к наркологу, психологу, сдает анализы. И через год он к нам приходит на комиссию, чтобы ему диагноз сняли, мы его слушаем и видим чаще всего, что эта мера помогла человеку не погружаться в болото. Вмешался случай – и человек, который был в категории пагубного потребления, не перешел в категорию зависимости», – сказал «Новому Дню» главный нарколог УрФО Антон Поддубный.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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