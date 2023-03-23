Екатеринбург из-за гололедицы и ДТП встал в пробки

Сегодня с утра в Екатеринбурге снова пробки. Главная причина – гололед. В час пик заторы достигали 8 баллов. В отдельных районах автомобилисты стояли по полчаса на выезде, например, в Академическом, где снова невозможно было проехать ни по Амундсена, ни по де Геннина.

Из-за ДТП улица Амундсена встала в огромной пробке

Автобусы уходили переполненными уже с конечных остановок. Горожане сообщают о нескольких мелких ДТП, в результате которых были блокированы полосы движения. В центре города тоже не обошлось без аварий. Так, на Московской – Попова два автомобиля почти полностью закрыли перекресток.

«Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима. Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В условиях гололедицы необходимо снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие», – прокомментировали в УГИБДД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Марина Иванова

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