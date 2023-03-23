Счетная палата Екатеринбурга нашла нарушения на 1,9 миллиарда рублей

Счетная палата Екатеринбурга отчиталась о работе за 2022 год. Аудиторы проверили порядка 30% расходов городского бюджета в сумме 19,5 миллиарда рублей. Как сообщил председатель палаты Александр Гетманчук на заседании бюджетной комиссии городской думы, всего было выявлено 538 нарушений на общую сумму 1,922 миллиарда рублей. Это в 3,5 раза больше, чем в 2021 году. Большинство нарушений были совершены из-за ошибок в исполнении бюджета и напрямую не связаны с хищением или растратой денег.

Как следует из доклада Александра Гетманчука, в 22 учреждениях были допущены нарушения финансовой отчетности на сумму 963 миллиона рублей. В сфере управления муниципальным имуществом выявлены нарушения на 134,8 млн. В основном это было связано с тем, что в реестр муниципальной собственности по каким-то причинам не попали сведения о 170 объектах, что, в свою очередь, сказалось на налоговых поступлениях в бюджет города.

При проверке муниципальных закупок счетная палата нашла нарушения на 234 миллиона рублей. Ревизоры обратили внимание, что городские заказчики стали чаще избегать штрафов за плохую работу подрядчиков, что также сказывалось на наполнении бюджета. При этом в 2022 году стало намного меньше случаев дробления закупок, повышающих коррупционные риски. Было выявлено всего три таких нарушения. Гетманчук отметил, что здесь помогла разъяснительная работа с сотрудниками бюджетных организаций. Еще 510 миллионов рублей из бюджета, по мнению специалистов счетной палаты, были потрачены неэффективно.

Отвечая на вопросы депутатов, Александр Гетманчук отметил, что самые крупные нарушения были выявлены при проверке городского хозяйства – на сумму более 600 миллионов рублей. Часто именно службы благоустройства не спешат выполнять рекомендации счетной палаты и отклоняют их как «нецелесообразные». Однако такой подход дает основание для новой проверки, отметил глава счетной палаты.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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