В Екатеринбурге дали имя скверу и 15 безымянным остановкам

Комиссия по наименованиям топонимических объектов Екатеринбурга дала имя одному городскому скверу и 15 остановкам общественного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, зеленая зона в границах улиц Технической – Расточной – Строителей – Дружининской теперь называется «сквер полярника Соловьева». Он будет напоминать горожанам о научно-спортивной экспедиции газеты «Советская Россия» на северный полюс, руководителем которой был Сергей Соловьев. Присвоение названия скверу приурочено к сороковой годовщине завершения путешествия. Экспедиция стала уникальной по протяженности маршрута – ученые и журналисты на собачьих упряжках преодолели порядка 10 тысяч километров: из Уэлена Магаданской области группа добралась до Мурманска. На это у них ушло 243 дня.

Кроме того, на карте Екатеринбурга появились названия 15 остановок общественного транспорта:

• «Школа № 31» (Академический район);

• «Улица Евгения Савкова» (Академический район);

• «Улица Косотурская» (Академический район);

• «Благовещенский храм» (Академический район);

• «Имени Ландау» (Академический район);

• «Лесопарк» (Академический район);

• «Храм святого князя Владимира» (Академический район);

• «Улица Отважных» (микрорайон Солнечный);

• «Центр художественной гимнастики» (микрорайон Солнечный);

• «Улица Лучистая» (микрорайон Солнечный);

• «Переулок Юниоров» (микрорайон Солнечный);

• «100-летия Уральского университета» (микрорайон Новокольцовский);

• «Улица Варшавская» (микрорайон Новокольцовский);

• «Микрорайон Новокольцовский» (микрорайон Новокольцовский);

• «Улица Универсиады» (микрорайон Новокольцовский).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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