Из-за малоснежной зимы Уралу грозят засуха и пожары

Прошедшая зима была достаточно теплой, но малоснежной: Свердловской области не хватило осадков и в декабре, и в январе. В феврале снега была больше, но норму покрыть не удалось.

По словам главного синоптика Урала Галины Шепоренко, дефицит снега, особенно в южной части региона, влечет за собой пожары, так как почва подсыхает. С другой стороны, половодье в этом году не будет слишком активным, разлив воды будет близком к норме.

Еще одна проблема, связанная с отсутствием зимних осадков, – дефицит питьевой воды. Тем более что Екатеринбург регулярно испытывает ее нехватку, приходится подкачивать воду из Челябинской области.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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