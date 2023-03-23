В Свердловской области объявлено предупреждение о сильном ветре

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, 24 марта ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.

Спасатели рекомендуют жителям соблюдать правила безопасности: не разжигать открытый огонь, держать окна и двери закрытыми, не приближаться близко к недостроенным зданиям. Автомобилистам следует в сложных погодных условиях избегать резких маневров на дороге и не парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов. Сообщить о чрезвычайной ситуации можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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