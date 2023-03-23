В финал Всероссийской олимпиады вышли 105 свердловских школьников

В финальный этап Всероссийской олимпиады школьников в этом году вышли 105 уральских школьников. Они будут бороться за победу в состязаниях по 24 школьным предметам.

Как сообщает ДИП, в команде Свердловской области – 18 участников олимпиады по информатике, 26 – по физике, 12 – по математике, 7 – по немецкому языку и 6 – по экономике. Также есть два финалиста по китайскому языку.

В этом году у Свердловской области уже есть первый призер – в заключительном этапе олимпиады по французскому языку призовое место завоевала ученица 10 класса екатеринбургской гимназии № 39 Аделин Фьеве. Несмотря на ее французское происхождение, этот язык для девочки является вторым.

Напомним, победители и призеры всероссийского этапа получают премии губернатора Свердловской области по 100 и 70 тысяч рублей соответственно. С 2022 года по решению Евгения Куйвашева такие же вознаграждения выплачиваются и их учителям.

Заключительный этап ВсОШ по русскому языку, участие в котором примут около трех сотен школьников со всей России, состоится в Екатеринбурге 17 апреля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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