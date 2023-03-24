Неизвестный водитель сбил подростка и скрылся

Госавтоинспекция Екатеринбурга разыскивает водителя, который накануне вечером сбил подростка.

Как сообщили в ОГИБДД, авария произошла около 18:00 по адресу: ул. Белинского, 86. Неустановленный водитель на автомобиле серого цвета сбил 16-летнего пешехода и скрылся. Подросток с травмой ноги доставлен в больницу.

Гаишники просят всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефонам: 263-19-02 или (02), сот. тел.: 8-962-323-66-63, а также по адресу: г. Екатеринбург ул. Степана Разина, 20.

ГИБДД напоминает: в случае ДТП водитель обязан немедленно остановить машину, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки; принять меры для оказания доврачебной помощи пострадавшим, вызвать скорую помощь и сообщить о случившемся в полицию. Водителю, который скрылся с места происшествия, грозит лишения прав на срок от 12 до 18 месяцев либо арест до 15 суток.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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