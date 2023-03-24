В Екатеринбурге 10-летний велосипедист попал под машину

В Екатеринбурге школьник с велосипедом попал под машину. Авария случилась накануне около 19:19, по адресу: ул. Тверитина, 19.

Как сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу, мальчик, как и положено, спешился перед тем как переходить дорогу, и шел по пешеходному переходу. Водитель «Тойота Королла» сбил ребенка по невнимательности. 43-летний водитель рассказал, что скорость машины была около 20 км/ч. Близ пешеходного перехода водитель отвлекся на пешехода с собакой, когда заметил мальчика с велосипедом, было уже поздно – затормозить пытался, но не успел.

В результате ДТП 10-летний ребенок с ушибом правой стопы был доставлен бригадой скорой помощи в ДГКБ № 9 г. Екатеринбурга. «Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать ПДД, при приближении к пешеходному переходу, водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на нее для осуществления перехода», – добавили в ГИБДД.

Екатеринбург, Марина Иванова

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