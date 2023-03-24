Свердловчане оказались среди самых активных болельщиков на чемпионате по лыжным гонкам

Свердловчане стали одними из самых многочисленных гостей центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюмени, где проходит чемпионат России по лыжным гонкам. Трафик на сайты трансляций также взлетел в 2,6 раза.

По данным «Мегафона», каждый второй зритель – абонент оператора приехал из Свердловской области, ХМАО-Югры или Московской области. В первую десятку главных спортивных болельщиков также попали жители Салехарда, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Омска, Перми и Сыктывкара. На трибунах оказались и фанаты из Дагестана, Краснодара, Мурманска, которые преодолели тысячи километров, чтобы своими глазами увидеть любимых спортсменов.

Свердловчане, которые не смогли приехать в Тюмень, следят за соревнованиями в режиме онлайн. В марте трафик на сайты с трансляциями чемпионата вырос в 2,6 раза по сравнению с февралем. Самым горячим днем по интернет-нагрузке стало 19 марта, когда лыжники соревновались в скиатлоне, а победу одержали Наталья Непряева и Александр Большунов.

Самыми качающими посетителями «Жемчужины Сибири» оказались гости из Татарстана. Вслед за ними расположились югорчане и свердловчане, которые также стали самыми разговорчивыми болельщиками первых дней чемпионата.

Для комфорта болельщиков «Мегафон» подготовил базовые станции в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» и Тюмени к повышенной нагрузке. Средняя скорость 4G-интернета превышает 30 Мбит/с. Также на площадке работает VoLTE, что позволяет звонить в сети четвертого поколения с наилучшим качеством звука.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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