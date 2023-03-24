В Екатеринбурге прошла облава на мигрантов

В Железнодорожном районе Екатеринбурга полиция провела операцию по выявлению нелегальных мигрантов, а также случаев несанкционированной торговли.

Как сообщили в пресс-службе УМВД города, сотрудники отдела полиции № 10 проверили документы у 527 иностранных граждан, а отдела № 11 – у 178. Выяснилось, что у некоторых мигрантов отсуствовали при себе документы, удостоверяющие личность и дающие право на пребывание в России.

В результате проверок составлено 36 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства, в том числе по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». В отношении нарушителей будет рассмотрен вопрос об их выдворении за пределы РФ.

В рамках рейда были проверены торговые центры, 116 торговых павильонов и прилавков, в том числе на улице Бебеля, стройплощадки на проспекте Космонавтов, кафе на улице Пехотинцев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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