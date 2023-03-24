На Урале больше 5,5 тысячи человек страдают деменцией

В Свердловской области насчитывается больше 5,5 тысячи человек, которые страдают разными формами деменции на разных стадиях. Об этом «Новому Дню» рассказал главный психиатр региона Олег Сердюк. При этом фактически их может быть гораздо больше, потому что не все обращаются к врачам.

«Проблема деменции в том, что мы ее хорошо диагностируем, но пока не можем повернуть цепь событий вспять. Лучшее, что мы можем сделать, – остановить деменцию на достигнутом уровне, в том числе с помощью лекарств», – ранее говорил «Новому Дню» помощник директора Российского геронтологического научного центра Александр Розанов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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