Вступил в силу приговор основателю финансовой пирамиды «Золотой Векъ»

В Екатеринбурге вступил в силу приговор, вынесенный по материалам ФСБ и полиции в отношении Константина Грекова – основателя финансовой пирамиды «Золотой векъ».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области, областной суд под председательством судьи Елены Жолудевой, рассмотрев апелляцию адвоката Грекова, оставил приговор Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменения. Таким образом, ранее вынесенный приговор – 6 лет колонии – вступил в законную силу.

Напомним, кооператив «Золотой векъ» заключал с гражданами договоры, на основании которых люди вносили денежные средства в кассу, а кооператив брал на себя обязательства по выплате не менее 11% годовых. Вкладчикам говорили, что у сберцентра есть компенсационный фонд, из которого в любом случае человек сможет получить деньги. Но по факту клиенты получали деньги за счет поступления средств от новых участников пирамиды. В ноябре 2018 года платить стало нечем. Все офисы «Золотого века» закрылись. Всего за четыре года основатель пирамиды похитил у 472 человек более 264,7 миллиона рублей.

Мошенник обманывал жителей Свердловской и Челябинской областей, Республики Башкортостан, Пермского края. Офисы «пирамиды» располагались в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Южноуральске, Белорецке, Перми, Кунгуре и в Санкт-Петербурге.

Фото предоставлено В.Н. Горелых

Екатеринбург, Елена Владимирова

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