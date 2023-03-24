На Урале зафиксирована рекордно низкая смертность от туберкулеза

В Свердловской области зафиксировано снижение смертности от туберкулеза на 23,3%. По итогам 2022 года она составила 5,6 случая на 100 тысяч населения против 7,3 в 2021 году.

В ДИПе отмечают, что показатели 2021 года считались историческим минимумом за всю историю наблюдений за болезнью, соответственно, результаты 2022 года говорят о достижении нового рекорда в борьбе с туберкулезом.

Медики сообщают, что после того как стабилизировалась эпидобстановка по коронавирусу, в регионе значительно увеличился охват населения профилактическими осмотрами. В результате в 2022 году удалось выявить 2211 случаев туберкулеза, что на 4,8% больше, чем в 2021 году, когда действовал режим ограничений и самоизоляции.

При этом распространенность туберкулеза (общее количество больных с активной формой заболевания на 100 тысяч населения) в регионе снизилась на 7,2%.

В 2022 году было совершено 1823 выезда службы передвижных рентгенологических комплексов в рамках акций «Здоровые легкие» и «Добро в село», обследование прошли более 156 тысяч человек. По итогам 1234 человека были отправлены на дообследование: выявлено 39 случаев туберкулеза, 41 случай онкологии легких и 413 случаев иных патологий органов дыхания (пневмонии, пневмотораксы и др.).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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