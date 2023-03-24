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Пятница, 24 марта 2023, 15:51 мск

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На Урале осудили мошенников, продававших пенсионерам пожарные извещатели

Красноуфимский районный суд вынес обвинительный приговор двум мужчинам, которые под видом сотрудников МЧС вымогали деньги у пенсионеров в поселках Ачитского района. Они внушали пожилым людям, что в их дома нужно установить пожарные извещатели, а затем продавали датчики по сильно завышенным ценам.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, подсудимые Кадим Ефремов и Владислав Кочнев в феврале 2019 года вместе с сообщниками обошли несколько сел. Для убедительности мужчины использовали спецовки с надписью «Противопожарная служба» и удостоверения. Лжесотрудники запугивали пенсионеров штрафами за отказ установить в доме пожарную сигнализацию. Добившись согласия, подсудимые устанавливали в доме датчик за 11 600 рублей, хотя его закупочная цена составляла 250 рублей. В зависимости от ситуации обвиняемые меняли стоимость работ в большую или меньшую сторону. Также после навязанной беседы они объявляли пенсионерам, что для них проведена платная консультация и требовали заплатить еще денег. Для прикрытия сообщники зарегистрировали в налоговой службе на имя Ефремова коммерческую компанию ООО «Противопожарная служба» и при продаже датчиков выдавали чеки.

Подсудимым удалось обмануть шесть пенсионеров на общую сумму свыше 86 тысяч рублей. По итогам расследования Ефремову и Кочневу вменили обвинения по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). Уголовное дело в отношении других сообщников выделено в отдельное производство в связи с розыском и болезнью.

В суде мужчины не признали вину и заявили, что вели законную предпринимательскую деятельность. Обоим был назначен штраф: Ефремов должен заплатить в пользу государства 250 тысяч рублей, Кочнев – 74 тысячи рублей. Также осужденные обязаны компенсировать пострадавшим пенсионерам причиненный ущерб. Приговор суда не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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© 2023, РИА «Новый День»

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