Полиция и психотерапевты читают родителям лекции про суициды детей – случаи участились

В Екатеринбурге полицейские совместно с психотерапевтами стали читать лекции родителям подростков для профилактики суицидов школьников. В частности, такие занятия проводят в школах Верх-Исетского района. Об этом «Новому Дню» рассказали родители подростков.

«Как оказалось, у нас в районе трое ребят покончили с собой, четвертого успели спасти – промыли желудок. Причем один случай произошел у нас во дворе. Так что проводят такие вот собрания. И на нашем собрании просили обратить внимание на то, чем увлекаются дети. Потому что слишком много информации для неокрепшей психики, от нее на фоне гормональной перестройки психика может не выдерживать, развиваются депрессии, расстройства, и вот в некоторых случаях такой финал», – рассказала мама школьника Ирина.

В пресс-службе УМВД России «Новому Дню» подтвердили факт участия сотрудников полиции в таких профилактических собраниях, однако уточнили, что их проводят по инициативе прокуратуры, а представители правоохранительных органов выступают лишь как приглашенные эксперты.

В прошлом году советник аппарата детского омбудсмена при президенте РФ Роман Чуприков со ссылкой на данные Следственного комитета РФ сообщал, что в России есть рост числа детских суицидов – с 548 случаев в 2020 году до 753 в 2021-м.

Екатеринбург, Елена Сычева

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