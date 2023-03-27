Уральские автомобилисты жалуются на сильнейшие туманы (ФОТО)

Уральские автомобилисты жалуются на сильнейшие туманы вдоль автотрасс. «На участках, где рядом нет леса, а только большие поля, туманы очень сильные по вечерам. Видимость почти нулевая. Поля оттаивают, из-за резкого потепления влага быстро испаряется, а вечером все подмерзает – и вот результат. Накануне вечером ехали и чуть не улетели в кювет, потому что не видно даже разметку и сигнальные столбики, я уж молчу про знаки», – рассказал «Новому Дню» автомобилист Виктор, ехавший из Ижевска в Екатеринбург.

По его словам, выручает только навигатор. «Так более-менее понятно, куда ехать. И даже если дорога уже знакомая и сто раз езженая, не стоит им пренебрегать», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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