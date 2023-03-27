Пьяный водитель иномарки протаранил скорую (ФОТО)

Вечером в воскресенье, 27 марта, в Екатеринбурге случилось ДТП с участием автомобиля скорой помощи.

Как сообщили в ОГИДД города, авария произошла в 21:30 на ул. 8 Марта, 197. 64-летний водитель «Ситроена» выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с «Ниссаном тиида», после чего врезался в машину скорой помощи.

Установлено, что водитель «Ситроена» был пьян. Его с сочетанной травмой доставили в 36-ю ГКБ. Кроме того, пострадала его пассажирка – женщина 1978 г.р. В состоянии комы ее доставили в ГКБ № 23.

Врач и фельдшер скорой помощи тоже получили травмы, их отвезли в больницу. В машине виновника ДТП нашли несколько бутылок с алкоголем.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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