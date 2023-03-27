К концу недели в Свердловской области потеплеет до +15

В Свердловской области в середине этой недели ожидается кратковременное похолодание, а вот к выходным станет совсем тепло – до +15 градусов днем. Осадков будет мало.

Как сообщили в уральском гидрометцентре, в последние пять суток средняя температура уже превышала норму на 4-8 градусов. Тепло и дождь помогают разрушаться снежному покрову, за последние дни он уменьшился на 10-20 сантиметров. На текущей неделе холодов не предвидится.

«В первые дни новой недели 27-28 марта в большинстве районов Урала сохранится теплая с небольшим дождем погода: температура воздуха ночью +1,+6°, днем +9,+14°. В середине недели 29-30 марта кратковременно похолодает, температура ночью 0,-5°, на крайнем севере Свердловской области до -10°, днем +2,+7°, – сообщила главный синоптик Среднего Урала Галина Шепоренко. – В первой пятидневке апреля 31 марта – 5 апреля вновь наступит теплая погода: ночью +1,+6°, днем +10,+15°, на крайнем севере Свердловской области +3,+8°. Кое-где на открытых пространствах юга Свердловской, в Челябинской, Курганской областях вероятен сход снега».

Осадков на этой неделе будет мало.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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