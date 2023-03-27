На Режевском тракте произошла авария, в которой пострадали четыре человека (ФОТО)

Сегодня утром на Режевском тракте произошла серьезная авария. По данным пресс-службы ГИБДД Свердловской области, водитель Chevrolet Aveo ехал со стороны Березовского и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с кроссовером Exeed TXL.



В аварии пострадали 4 человека. Водителя и пассажира Chevrolet Aveo, а также пассажирку Exeed TXL не госпитализировали, а водитель последней иномарки находится в реанимации.



«Сотрудниками Госавтоинспекции, прибывшими на место происшествия, проведены все необходимые процессуальные действия, на месте ДТП организовано реверсивное движение для оптимизации проезда транспорта, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, опрашиваются участники дорожного происшествия», – добавили в ГИБДД.13:33

Свердловская область, Владислав Тринько

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